Nadia Toffa, Le Iene le dedicano uno speciale su Italia 1

Una serata interamente dedicata a Nadia Toffa quella del 13 Agosto, anniversario della sua morte, organizzata da Le Iene. I colleghi e amici la ricorderanno in uno speciale su Italia 1

“Le Iene per Nadia“, questo il titolo dello speciale che il programma televisivo di Italia 1 ha organizzato per ricordare Nadia Toffa, scomparsa il 13 Agosto scorso dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Proprio nel giorno dell’anniversario della sua morte andrà in onda in prima serata una puntata dedicata interamente a lei.

Il messaggio de Le Iene per Nadia

“Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano e la festeggiano“, comunica l’account ufficiale de Le Iene annunciando lo speciale. La notizia è stata accompagnata da un video che ritrae la giornalista in un momento di spensieratezza al mare, con un meraviglioso tramonto alle spalle. Immagini girate solo poco tempo prima della sua morte, ma nonostante la consapevolezza del suo destino Nadia ha continuato ad amare la vita fino all’ultimo. Lei era soprattutto questo, positività e allegria, che riusciva a trasmettere al pubblico anche attraverso uno schermo televisivo. I suoi amici e colleghi la ricorderanno e celebreranno i momenti passati insieme, così come i lavori portati a termine sempre con grande successo. Lo speciale darà modo anche ai suoi fan di tornare a sorridere insieme a lei per l’ennesima volta. L’appuntamento con “Le Iene per Nadia” è su Italia 1 il 13 Agosto in prima serata.

