Romina Power, durante le sue apparizioni pubbliche, indossa sempre tuniche e scarpe basse, ma perché? Ecco i veri motivi.

Romina Power è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico. Sulla scena da anni, da diverso tempo, l’ex moglie di Al Bano, durante le sue esibizioni pubbliche, si presenta sempre con lo stesso look. La cantante, infatti, è solita indossare pantaloni larghi, tuniche e scarpe basse. Un look che non cambia mai, se non nei colori, ma cosa c’è dietro tale scelta stilistica della Power? Perchè indossa sempre abiti dello stesso modello? Andiamo a scoprire il motivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Mara Venier cade ancora: il consiglio della figlia Elisabetta Ferracini

Romina Power: ecco perchè si veste sempre allo stesso modo

Visualizza questo post su Instagram I cartelli di “Power to the people” approvati . Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Gen 2020 alle ore 2:59 PST

Nella foto che vedete qui in alto, Romina Power indossa un completo giallo dello stesso modello che è solita indossare anche quando appare in tv. Secondo quanto riporta il portale Velvet Gossip, dietro tale scelta dell’ex moglie di Al Bano Carrisi ci sarebbe una scelta che si sposa perfettamente con la sua scelta di vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Sara Croce fa impazzire, il costume rende giustizia al suo fisico – Foto

La Power, infatti, da tempo, ha sposato il buddismo e la scelta d’indossare tuniche larghe sarebbe in linea con tale scelta di vita. Per quanto riguarda l’abitudine della cantante di non indossare tacchi, ma sempre calzature basse sarebbe dovuta ad una lesione al ginocchio. La scorsa estate, infatti, la cantante si è sottoposta ad un’intervento di artoscopia. Da qui la necessità di non indossare tacchi.

Visualizza questo post su Instagram Buon San Valentino a tutti! 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 14 Feb 2019 alle ore 9:51 PST

C’è, tuttavia, che il look della Power sia dovuto semplicemente ad un suo gusto personale. Sarà vero?