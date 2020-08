Incidente in scooter sulla statale: giovane padre perde la vita

Nella serata di ieri, un ragazzo di 27 anni, padre di un figlio piccolo, ha perso la vita in un incidente in scooter sulla strada statale 19 ad Atena Lucana, in provincia di Salerno.

Un giovane padre di 27 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale consumatosi nella serata di ieri lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, comune in provincia di Salerno. La vittima, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo del suo scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un’auto. Il 27enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Inutili i tentativi di soccorso dello staff medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, morto sul colpo. Ferita non gravemente la donna che si trovava alla guida della vettura, soccorsa e trasportata in ospedale. Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del terribile impatto costato la vita al 27enne che lascia la moglie e un figlio piccolo.

Leggi anche —> Mezzo dei Vigili del fuoco si schianta contro un camion della nettezza urbana: feriti tre pompieri

Salerno, drammatico incidente in scooter: giovane padre perde la vita, ferita una donna

Tragedia ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di 27 anni è deceduto in un incidente stradale nella serata d ieri, lunedì 3 agosto. La vittima è Antonio Zienna, giovane padre originario di Polla titolare di una pescheria. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 27enne stava viaggiando a bordo del suo scooter lungo la strada statale 19, quando improvvisamente ha impattato contro un’auto. Uno scontro violentissimo che ha fatto sbalzare dal mezzo a due ruote il conducente finito poi sull’asfalto.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per Antonio non c’è più nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatare il decesso, sopraggiunto sul colpo. Trasportata presso l’ospedale Luigi Curto di Polla la donna alla guida della vettura che ha riportato ferite non gravi.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro ancora da accertare.

Leggi anche —> Schianto tra moto ed auto sulla statale: muore giovane motociclista, gravissima l’amica

La vittima, come riporta Fanpage, lascia la moglie ed un figlio piccolo.