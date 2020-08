Tragedia in spiaggia, donna muore in mare dopo pranzo

La tragedia in spiaggia si è consumata a Salerno. A perdere la vita una donna di 61 anni di origini ucraine ma residente a Palma Campania. È morta davanti gli occhi della figlia

Un altro incidente in mare in questa rovente estate 2020. Questa volta i fatti sono successi a Salerno. Una donna è stata stroncata da un malore fulminante nella tarda mattinata di ieri. Aveva 61 anni, di origini ucraine ma residente a Palma Campania ed era in compagnia della figlia e il suo cane, quando all’improvviso il malore.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la donna era da poco entrata in acqua per il bagno. Solo dopo alcune bracciate ha iniziato a sentirsi male. Si era tuffata subito dopo pranzo secondo i bagnanti che erano in spiaggia sul lungomare Tafuri a Salerno.

Allertati dalle urla della figlia molti hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. I sanitari hanno cercato di rianimare la donna ma non c’è stato nulla da fare. Sulla spiaggia sono intervenuti anche la polizia ed i vigili urbani.

Tutti i presenti in spiaggia si sono prestati a fornire le informazioni richieste dalla polizia che sta cercando di capire come siano andati i fatti per ricostruire la morte della donna. Secondo i bagnanti la donna aveva da poco finito di pranzare. Poi il bagno e il malore.

Per il medico legale e il pubblico ministero il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore, forse scatenato dal caldo eccessivo di questi giorni.

