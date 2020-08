Vite al Limite. Chay Guillory, la perdita di peso è stata solo l’inizio

Vite al Limite. Chay Guillory, 23 anni di Charenton. La partecipazione al programma e la perdita di peso le hanno dato il coraggio per una scelta drastica

Chay Guillory è stata la protagonista della nona puntata della terza stagione del popolare programma Vite al Limite, in onda in Italia sul canale 31, Real Time.

La sua storia è molto delicata perchè la vede vittima di una duplice sofferenza: una legata al suo peso e l’altra alla sua identità di genere.

Chay infatti è nata di sesso maschile. Cresciuta con i nonni poiché ha perso entrambi i genitori in tenera età, ha trovato conforto e sostegno psicologico nel cibo spazzatura. Ulteriore colpo alla sua vita è stato inferto a causa della morte della nonna che l’aveva cresciuta con amore.

L’ incremento di peso è stato inevitabile, arrivando a perdere il controllo sulla sua alimentazione. L’ultima speranza di rinascita è stata l’incontro con il dottor Nowzaradan, il chirurgo baratrico divenuto celebre proprio per la trasmissione Vite al Limite che in originale ha il titolo di My 600 Lb Life.

Chay era arrivata a pesare 271 kg. Ha avuto un inizio poco incoraggiante non riuscendo a perdere da sola i chili necessari a dare il via libera all’operazione di bypass gastrico.

Vite al Limite. Chay, donna transessuale e la sua incredibile rinascita