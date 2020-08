Rapida y furiosa: la nuova foto di Wanda Nara fa impazzire i follower acchiappando migliaia di like.

Visualizza questo post su Instagram Rápida y Furiosa 🏎🏎🏎🏎🏎 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 4 Ago 2020 alle ore 7:00 PDT

Sguardo sexy e look naturale. Wanda Nara colpisce ancora a bordo della sua lussuosa Lamborghini.

Così la moglie di Icardi sfreccia tra le strade di Parigi, in compagnia di una bevanda rosa glamour. Addosso un vestitino semplice, chiaro ed elasticizzato, per guidare in tutta comodità senza rinunciare a risaltare le forme generose.

Passione Lamborghini