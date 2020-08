Yari litiga con la Lecciso: il giovane va via di casa e lascia Cellino

Yari Carrisi litiga con la Lecciso e va via di casa, volano accuse pesanti

Yari Carrisi il figlio di Romina e Albano non ha gradito il fatto che suo padre sia tornato insieme a Loredana Lecciso. Infatti hanno già litigato e il giovane pare abbia lasciato la casa e Cellino. Yari potrebbe essersi trasferito momentaneamente in Croazia, dove c’è la mamma Romina. La cantante infatti pare aver lasciato, anche lei Cellino a causa della perdita prematura della sorella. Visto il periodo difficile ha pensato di cambiare aria e trasferirsi, per questo periodo da sua figlia Cristel in Croazia. Causa del trasferimento è anche il ritorno di fiamma tra Albano e la Lecciso, che non è stato preso bene da Romina e dal figlio Yari.

Albano avrebbe anche scritto una lettera a Romina per mostrare la sua vicinanza in questo periodo molto triste. La cantante è rimasta molto sorpresa di questa lettera e delle parole toccanti che l’ex marito ha scritto nei confronti della scomparsa della sorella. Tuttavia Romina ha comunque deciso di lasciare Cellino per il momento.

Yari accusa Loredana Lecciso delle sue difficoltà lavorative

Albano stesso confessa che Yari e la Lecciso non siano mai andati d’accordo. E che il figlio abbia accusato la compagna del padre di aver fatto fallire i suoi progetti lavorativi. In particolare si parla di un CD che Yari voleva incidere, ma a causa della Lecciso la casa discografica a cui lo aveva proposto lo ha rifiutato. Dunque sarebbe questo il motivo per cui il figlio di Albano non va d’accordo con la Lecciso. Accusa la donna di aver penalizzato alcuni suoi lavori.

Yari pare non mandare giù la questione e agisce per mostrare il suo punto di vista. Il giovane pubblica infatti un video sui social dei suoi genitori, per festeggiare il cinquantesimo anniversario, anche se la coppia è separata ormai da anni. Questo mostra chiaramente che Yari, non accetterà mai la Lecciso come compagna del padre.

