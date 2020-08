Rivalità Zaia Salvini, c’è in ballo la poltrona di numero uno della Lega. Nonostante i due si professino amici e legati dagli stessi ideali.

Sembra che stia sorgendo una competizione alquanto marcata tra Luca Zaia e Matteo Salvini. I due volti più noti della fu Lega Nord – divenuta nel frattempo solo Lega – starebbero affilando le armi per vedere chi tra loro avrà la meglio e si aggiudicherà la guida del partito già nel breve periodo.

In questo periodo la popolarità di entrambi sta vivendo una fase sostanzialmente opposta. Ha perso consensi Salvini, ne ha guadagnati Zaia invece dopo la gestione dell’emergenza Coronavirus in Veneto, nonostante un atteggiamento contraddittorio all’inizio. La situazione divenuta subito drammatica ha però convinto l’attuale governatore del Veneto a capire quale fosse la reale portata del fenomeno. Il duo Zaia Salvini non ha mai confermato l’esistenza di questa rivalità, né ha mai confermato le voci riguardo a delle divisioni reciproche. Ma già l’atteggiamento dei due in merito all’utilizzo delle mascherine la fa pensare lunga su come stanno le cose. Salvini rifiuta di indossarla, Zaia ne è un fervente sostenitore.

Zaia Salvini, i due in lotta per prendersi la Lega

Fatto sta che si parla di scissione in seno alla Lega. E sarebbe proprio Salvini a salutare tutti per confluire in un nuovo soggetto politico, mentre il partito troverebbe il suo prossimo capo in Zaia. Che sarebbe più propenso a tornare ad una Lega delle origini, di bossiana memoria. Il 20 e 21 settembre ci saranno le elezioni Regionali per scegliere il nuovo governatore e Zaia si candida per un nuovo mandato. I consensi sui quali può contare pare siano ingenti e proprio le elezioni danno la sensazione di essere un banco di prova proprio per Salvini.

Se il suo compagno di partito dovesse ottenere la rielezione con ampio margine, a fronte di un calo di consensi a danno di Matteo, viene inevitabile pensare che la Lega prenderà in considerazione l’idea di affidarsi ad un nuovo capo.

