Addio a Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo

A 96 anni è morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ci sarà la camera ardente domani in Senato e poi verrà tumulato a Rimini

È stato il maestro del giornalismo televisivo e creatore di programmi che hanno fatto la storia della tv italiana come La notte della Repubblica. Inoltre è stato presidente della Rai negli anni che vanno dal 1980 al 1986. Ha diretto il telegiornale ed è stato direttore del Gr. È stato autore di numerose inchieste che hanno fatto storia. Sergio Zavoli è nato a Ravenna nel 1923 e nel 1947 è entrato alla Rai occupandosi di Radio. Ma nel 1968 passa alla televisione, ideato trasmissione molto note come AZ, Controcampo e TV7. Inoltre ha diretto il quotidiano Il Mattino di Napoli e per altre riviste tra cui Epoca e Oggi è stato opinionista.

LEGGI ANCHE -> Amazon, apre una nuova sede italiana: 100 posti di lavoro

Sergio Zavoli: impegno in politica e scrittore di saggi

Dal 2001 al 2018 è stato Senatore e nel 2009 è stato eletto presidente della commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai. Ha scritto numerosi libri e saggi tra cui Viaggio intorno all’uomo, Nascita di una dittatura, La notte della Repubblica e moltissimi altri. Ha pubblicato nel 2011 un libro autobiografico Il ragazzo che io fui. Tra i suoi programmi in tv troviamo Viaggio nel sud, Nostra padrona televisione, Credere, non credere.

LEGGI ANCHE -> Messina, ancora nessuna traccia della madre scomparsa insieme al figlio dopo un incidente

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Durante la sua vita ha avuto numerosi riconoscimenti: è passato a guidare la tv di San Marino al cavalierato della Repubblica italiana. Inoltre è stato presidente della Scuola di Giornalismo di Salerno e gli è stata conferita la laurea honoris causa a Roma.