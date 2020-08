Sontuosa e super seducente, Anna Tatangelo ha inaugurato un nuovo periodo della sua vita. Un periodo in cui adesso tutto è consentito pur di essere felice.

Visualizza questo post su Instagram Jungle 🐾🦎 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:54 PDT

È una Anna Tatangelo rimessa completamente a nuovo quella che si presenta agli occhi dei suoi tantissimi followers. Non che quella ‘vecchia’ fosse male o avesse qualcosa che non andasse. Lei è sempre al top, bellissima e super sensuale. Ma dopo la separazione definitiva avuta da Gigi D’Alessio, tante cose sono cambiate per la cantante ciociara.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini. Compleanno in grande stile di una campionessa – FOTO

La 33enne di Sora infatti ha scelto di attuare diversi cambiamenti. Dal look allo stile musicale proposto con il suo ultimo lavoro ‘Guapo’. Fino anche al reboot totale del suo profilo personale Instagram, dove sono scomparse le foto ed i video postati in passato. Da febbraio in poi ci sono poche foto e qualche clip, ma è da fine maggio comunque che la cantante è presente di nuovo con una certa continuità. Ad ogni modo il 99% dei suoi fans ha approvato questa sua scelta di percorrere strade nuove in tanti ambiti.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni. “Sei proprio piatta”. La risposta all’hater è da manuale

Anna Tatangelo, lei si è rimessa totalmente a nuovo