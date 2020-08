Arisa un look mai visto, veramente bella e particolare – FOTO

View this post on Instagram

È molto bello qui. Stiamo facendo le prove del tour, c’abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate saremo alla @versilianafestival il 22 e il 29 a Roma @casadeljazz Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeee 🤗🤗🤗#ricominciareancora