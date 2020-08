Baby K stesa sul letto e leggings stretti, che bellezza – FOTO

Baby K, protagonista dell’estate con il tormentone “Non mi basta più” che vede la collaborazione di Chiara Ferragni, incanta tutti con un look sexy, foto.

Una sorridente Baby K, con un leggins e una maglia aderenti, si rilassa in attesa di poter andare in vacanza. Impegnatissima con il lavoro, la cantante, diversamente da tanti personaggi famosi che hanno raggiunto da tempo le varie località turistiche, non è ancora riuscita a concedersi un giorno di vacanza.

“Questo post lo dedico a chi come me ancora non é riuscito/a ad andare in vacanza… Tranquilli che quando toccherà a noi lo verranno a sapere anche i sassi“, scrive Baby K mentre, tra un impegno e l’altro, si concede una pausa recuperando energie per poter affrontare il resto dell’estate che la vede ancora protagonista con la sua musica.

Baby K regina dei tormentoni e bellezza mozzafiato in bikini