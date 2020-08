Belen Rodriguez body nero ricco di Eros e invidiabile abbronzatura – FOTO

Belen Rodriguez “cattura” il sole e i fan con uno scatto in veranda che toglie il fiato. Il suo ritorno in Italia ha creato non pochi fermenti

Estate bollente quella che sta vivendo Belen Rodriguez dopo la separazione con Stefano De Martino. La sua vita privata continua però ad essere al centro del gossip. Dopo il flirt con Gianmaria Antinolfi, il settimanale Chi ha parlato anche di Michele Morrone con cui si sarebbe scambiata dei messaggi in codice su Instagram. La showgirl argentina resta in silenzio di fronte a tutti questi rumors e si gode l’estate nella Costiera Amalfitana.

Dopo i giorni in totale relax a Formentera da sola con il figlio Santiago, ora di è spostata in Campania dove ad attenderla c’era la sorella Cecilia. Belen Rodriguez sta alzando la temperatura con scatti da togliere il fiato, un mare splendido e dei panorami unici al mondo. In barca, a casa e in luoghi da sogno Belen non perde tempo per mostrare le sue forme, davanti e dietro, è inarrestabile come il suo lato A e B più conturbanti che mai.

Belen scalda la temperatura con uno scatto in body nero