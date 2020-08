E’ possibile recuperare gli arretrati del bonus di 80 euro con il modello 730/2020. Vediamo in breve regole e termini per farlo.

E’ possibile, per chi non ha ricevuto il bonus Renzi in busta paga, richiedere in sede di dichiarazione dei redditi il rimborso della somma spettante, in base ai dati ivi indicati.

Alcune categorie di lavoratori infatti, come colf e badanti, non ricevono in busta paga il suddetto bonus ma possono recuperarlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre alcuni lavoratori hanno espressamente rinunciato all’erogazione mensile.

Infatti, il bonus Renzi è erogato di norma prima della verifica effettiva dei redditi percepiti ma se richiesto successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, è riconosciuto entro determinati limiti di reddito.

La somma massima spettante è pari a 960 euro e ne hanno diritto i lavoratori con redditi non superiori a 24.600 euro.

Leggi anche —> Bonus docenti: tutti i prodotti e servizi che si possono comprare

Come chiedere il bonus Renzi in sede di detrazione

Il bonus Renzi è erogato in base al reddito percepito.

Chi ha percepito un reddito compreso tra gli 8.174 e i 24.600 Euro ha diritto al massimo a 960 euro all’anno. Chi ha totalizzato un reddito annuo compreso tra i 24.601 ai 26.600 euro ha diritto a una quota inferiore del bonus Renzi.

In sede di dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 è riconosciuto un importo proporzionale ai mesi e ai giorni di lavoro effettivi effettuati nel corso dell’anno.

All’esito delle operazioni di conguaglio viene stabilita la somma dovuta a titolo di bonus Renzi al lavoratore dichiarante.

Da quest’anno la scadenza per la dichiarazione dei redditi con il modello 730 è slittata al 30 settembre e sono cambiate anche le tempistiche per l’erogazione dei rimborsi fiscali.

Leggi anche —> Le regole dello smartworking che verrà

Conseguentemente, sono slittati anche i termini per la ricezione dei rimborsi Irpef.

Entro il 15 giugno sono comunicati i risultati finali delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. Entro il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno. Entro il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio. Entro il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto e infine entro il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

I rimborsi sono poi erogati nella prima busta paga utile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.