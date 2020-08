Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di “Daydreamer”

Daydreamer, Can Yaman in ospedale: le parole dell’attore turco. Dopo la scena del primo bacio, l’attore ha accusato un malessere che lo ha costretto a recarsi nell’ospedale più vicino

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer: nella serie turca interpreta il ruolo di Can Divit, il capo dell’azienda in cui lavora Sanem. Nonostante girare questa serie sia stato molto divertente per gli attori, ci sono state anche diverse complicazione, come un piccolo incidente di percorso per Can. Infatti, dopo una scena, si è sentito molto male.

Can Yaman finito in ospedale dopo aver girato una scena di Daydreamer

Questo è successo quando Can e Sanem si sono scambiati il loro primo bacio ufficiale, a casa di Can, e in giardino. Il loro bacio viene momentaneamente interrotto dal getto d’acqua degli irrigatori di casa Divit. Questa scena si è rivelata fatale per la salute dell’attore: infatti, dopo averla girata, accusò un malessere e gli salì la febbre. Fu costretto a raggiungere l’ospedale più vicino così da non peggiorare la sua condizione e poter mandare avanti le riprese. Lui stesso ci ha scherzato su, scrivendo su Instagram: “Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”.

Can si è poi ripreso e ha continuato a girare insieme alla sua collega Demet. Su Twitter i fans ci hanno scherzato su, citando How I Met Your Mother e dicendo: “Com’è che dicevano i nostri cari amici Ted e Marshall? Siamo troppo vecchi per queste cose!”.