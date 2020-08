Un ragazzo ha perso la vita questa mattina dopo essere finito con l’auto nelle acque del torrente Orolo, in strada di Lobia a Vicenza. Ferita una 25enne che si trovava a bordo del veicolo.

Dramma a Vicenza, dove un ragazzo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale all’alba di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in auto (Opel Insigna) insieme ad una ragazza in strada di Lobia, quando improvvisamente il veicolo è uscito dalla carreggiata ed è finita in un torrente cappottandosi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, i sommozzatori ed i soccorsi del 118. I pompieri hanno estratto i due dall’abitacolo, ma purtroppo per il conducente non c’è stato più nulla da fare: i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. La ragazza, che è riuscita a respirare nei pochi centimetri non allagati dell’auto, è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi.

Finiscono con l’auto nel torrente Orolo dopo averne perso il controllo. Salvata stamani a #Vicenza dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco una ragazza incastrata nell’abitacolo, deceduto purtroppo l’altro occupante #5agosto pic.twitter.com/Ah26XI3zVc — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 5, 2020

Un giovane ragazzo morto ed una 25enne ferita. Questo il bilancio del drammatico incidente consumatosi questa mattina, mercoledì 5 agosto, in strada di Lobia a Vicenza. Intorno alle 6:15, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, l’auto con a bordo i due giovani sarebbe uscita di strada ed è finita capovolta nel torrente Orolo. In pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, con l’ausilio delle squadre di sommozzatori, ed i sanitari del Suem 118.

I sommozzatori hanno estratto i due ragazzi dall’abitacolo dell’auto sommerso dall’acqua. Purtroppo per il giovane non c’è stato più nulla da fare ed i medici hanno constatato il decesso sul posto. La 25enne è, invece, sopravvissuta riuscendo a respirare in quei pochi centimetri dell’abitacolo non invasi dall’acqua del torrente. La passeggera, in stato di shock e con ferite non gravi, è stata trasportata in ospedale.

I Vigili del Fuoco con una grù, come riporta Leggo, hanno estratto la vettura dal torrente ed hanno messo in sicurezza la zona. Intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ai rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto e risalire alle cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.