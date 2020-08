Coronavirus, il bollettino del 5 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata martedì 4 agosto

Nella giornata di ieri, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 248.419. In crescita ancora anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 12.482. Nessuna variazione per quanto riguardava i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 41 in totale. Le persone guarite erano 200.766,. I decessi in Italia erano saliti a 35.171.

Nelle note si leggeva che la Regione Basilicata aveva comunicato il trasferimento a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio), di 10 dei 49 soggetti positivi posti in isolamento domiciliare.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata domenica 2 agosto

Nella giornata di domenica il Ministero della Salute rendeva noto che i casi di contagio erano saliti a 248.070. Di questi erano 12.456 i soggetti attualmente positivi. In calo ancora i ricoveri in terapia intensiva pari a 42. Nuova crescita per quanto riguardava le persone guarite: dall’inizio dell’emergenza a domenica 200.460. Il bilancio dei decessi continuava ad aggravarsi portando il totale a 35.154.

Nelle note della tabella sanitaria si leggeva che la Regione Emilia Romagna aveva eliminato 1 caso in quanto duplicato.

Coronavirus, i dati smentiscono Donald Trump: il botta e risposta con un giornalista

I numeri della Johns Hopkins University parlano chiaro: la pandemia da Covid-19 sta continuando a colpire duramente gli Stati Uniti. Nelle scorse 24 ore gli Usa hanno registrato ben 1.300 decessi e quasi 54mila casi di contagio. Eppure il presidente Donald Trump continua ad insistere sul fatto che il suo Paese è uno di quelli al mondo con il minor tasso di letalità.

Intervistato da Axios, però, il Presidente sarebbe stato smentito dal giornalista Jonathan Swan. Quest’ultimo, riporta Fanpage, avrebbe iniziato a contestare tutti gli schemi e le tabelle mostrati dal Tycoon, i quali mostravano una gestione Usa della Pandemia migliore di quella Europea. Il noto giornalista, però, si sarebbe accorto che quelle immagini parlavano di vittime in rapporto ai contagi. Per tale ragione, avrebbe fatto notare al Presidente che “in proporzione alla densità abitativa gli USA stanno gestendo malissimo la pandemia, peggio di Corea del Sud e Germania“. Il botta e risposta è proseguito con il Tycoon in evidente difficoltà ed il giornalista che ha continuato ad incalzarlo.

Giuseppe Conte svela le nuove riaperture, ma c’è una brutta novità

Il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato di questa fase di ripartenza del Paese. Nonostante il quadro epidemiologico italiano sia uno dei migliori a livello globale, l’emergenza non è finita. La parola d’ordine per il Presidente del Consiglio resta sempre “cautela”.

Sarà questo termine che reggerò il prossimo Dpcm del Governo. A proposito di quest’ultimo, esso stabilirà i termini e le condizioni per le riaperture delle scuole che, ha affermato Conte, è un grande impegno che lui stesso si assume in prima persona per il rispetto dei giovani e delle loro famiglie.

La speranza del Premier, è sempre una: sperare che non si manifesti la nuova esigenze di un lockdown. Ma sul punto si dice quasi certo che non accadrà considerato che tutto l’operato del Governo è sempre ponderato e sostenuto da personalità competenti come quelle del Comitato Tecnico Scientifico.

Covid19, Il comune raffreddore immunizza dal Coronavirus: nuove ricerche

Il raffreddore potrebbe rendere immuni dal Covid-19, a parlare sarebbero diverse ricerche scientifiche. Uno dei primi a parlare di questa possibilità è stato il professor Guido Silvestri, virologo e docente alla Emory University di Atalanta.

Quest’ultimo, aveva infatti introdotto il cosiddetto concetto di immunità crociata, ossia la resistenza in grado di svilupparsi quando un antigeno si scontra con un suo simile. Ed infatti, la famiglia dei coronavirus, di cui fa parte il Sars-Cov2, comprende anche quello del raffreddore.

È bene chiarire che al momento, non ci sono evidenze scientifiche comprovate ma solo studi a livello empirico. Bisognerà attendere per ulteriori conferme che se dovessero giungere, rappresenterebbero una scoperta di indiscussa utilità.

