Covid-19 Europa, in alcuni Stati i nuovi casi continuano a crescere rapidamente: la situazione è preoccupante.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: il numero dei nuovi casi cresce rapidamente di ora in ora così come i decessi. La situazione è decisamente allarmante: nei laboratori di tutto il pianeta si continua a lavorare per ideare una cura efficace e mettere a punto un vaccino per debellare il virus. L’Europa, pesantemente colpita nei mesi di marzo e aprile, ha vissuto alcune settimane tranquille. Da qualche giorno, tuttavia, la situazione è diventata preoccupante: in alcuni Stati il trend si è invertito e i casi stanno aumentando con una velocità disarmante. In Belgio si parla già di seconda ondata; in Romania la curva continua a salire mentre in Germania i contagi sono aumentati a dismisura.

Covid-19, seconda ondata di contagi: il punto della situazione in Europa