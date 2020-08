Ecobonus, la lista dei veicoli diesel acquistabili con l’incentivo del Governo

Dal 1 agosto sino al 31 dicembre sarà possibile usufruire degli ecobonus, stanziati dal governo per acquistare un’auto, ora anche per le diesel: la lista.

L’intento del Governo, stanziando ecobonus che incentivassero l’acquisto di un’auto, era quello di promuovere una mobilità sostenibile post-Covid. Per tale ragione, erano stati ammessi ad ottenere l’agevolazione tutti i veicoli elettrici ed ibridi, quindi a zero emissioni. Una scelta che, in origine, vedeva escluse le auto con motore a combustione: diesel e benzina.

Il Governo, tuttavia, ha rivisto le proprie posizioni ed ha deciso di ampliare la gamma di veicoli assoggettabili al bonus. In particolare potranno essere acquistati tutti quei modelli, parlando di diesel, di categoria M1 in termini di emissioni. Attraverso gli incentivi, lo sconto sul prezzo finale potrebbe andare dai 1.750 ai 10.750 euro.

Ecobonus, la lista dei veicoli con motore diesel acquistabili con l’incentivo

Dal 1 agosto al 31 dicembre sarà possibile acquistare anche auto diesel, purché rientranti in termini di emissioni nella categoria M1, usufruendo dei cosiddetti ecobonus. Incentivi, disposti dal Governo nel piano di ripartenza post-Covid, cumulabili con altre agevolazioni elaborate a livello locale o addirittura dalle stesse case automobilistiche.

Nello specifico, le auto diesel con emissioni di anidride carbonica da 61 a 110 g/km, saranno assoggettate ad un incentivo pari a 3.500 euro se si opterà per la rottamazione, 1.750 senza.

Per rendere facile la consultazione di Marche e Modelli di seguito si riporta la lista completa, redatta da Virglio Motori, dei veicoli ammessi all’incentivo.

AUDI

A3

A4

BMW

Serie 1

Serie 2

Serie 3

X1

X2

CITROEN

Berlingo

C3

C4 Cactus

C4 SpaceTourer

DACIA

Duster

Lodgy

Logan MCV

Sandero 1.5

Sandero Stepway 1.5

DS

3 Crossback

7 Crossback

FIAT

500L

500X

Tipo 4 porte

Tipo 5 porte

Tipo Station Wagon

FORD

EcoSport

Fiesta

Focus

Kuga

Puma

HONDA

Civic

HR-V

HYUNDAI

i30

Kona

KIA

Ceed

Ceed SW

ProCeed

Stonic

XCeed

MAZDA

Mazda3

MERCEDES

Classe A

Classe B

CLA

CLA Shooting Brake

Classe C berlina

MINI

Clubman

Countryman

NISSAN

Qashqai

OPEL

Crossland X

Grandland X

Insignia Grand Sport

Insignia Sports Tourer

Astra

Astra Sports Tourer

Corsa

Combo Life

PEUGEOT

208

308

508

508 SW

2008

3008

5008

Rifter

RENAULT

Megane

Clio

Captur

SEAT

Arona

Leon

Leon SportsTourer

SKODA

Octavia

Octavia Wagon

Scala

Superb

TOYOTA

ProAce City Verso

VOLKSWAGEN

Golf

Golf Variant

Passat

Passat Variant

Polo

T-Cross

La lista, dunque, è molto ampia e ricomprende quei veicoli diesel non solo che rientrano nei limiti in termini di emissioni, ma che anche non superano i 48mila euro, altro requisito per accedere al bonus stanziato dal Governo.

M.S.