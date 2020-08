Ogni volta Elisabetta Canalis ci fa dono di immagini di sé assolutamente stupefacenti. Ed ora che è estate, ogni scatto è uno show strepitoso, che donna.

Visualizza questo post su Instagram Swimming or workout for you today ? @incantoofficial #incantoofficial #ad Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 5 Ago 2020 alle ore 3:33 PDT

Ma come fa Elisabetta Canalis a sembrare ancora giovane e straordinariamente bella? La sarda appare praticamente tale e quale ai gloriosi giorni in cui dominava la fascia oraria del preserale in tv a ‘Striscia la Notizia’. Ai tempi era la velina mora, contrapposta alla bionda Maddalena Corvaglia.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | un nuovo costume | momenti di passione | che seno | FOTO

Le due hanno fatto sognare l’Italia intera, finendo anche con il posare il meno possibile vestite per il calendario di Max. Poi di strada ne hanno fatta entrambe. La Eli in particolare ha intrapreso la carriera di attrice e contemporaneamente si è lanciata anche in alcune attività molto proficue, diventando una imprenditrice di successo.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini. Compleanno in grande stile di una campionessa – FOTO

Elisabetta Canalis, assolutamente magnifica: sempre più bella