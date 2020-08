Elisabetta Gregoraci, l’intimo in pizzo nero manda in tilt il web – FOTO

Elisabetta Gregoraci, l’intimo in pizzo nero manda in tilt il web. La conduttrice e showgirl italiana ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate d’Italia. Ha raggiunto il picco di successo dopo aver partecipato come conduttrice alle prime edizioni di Made in Sud, al fianco di Gigi e Ross e Fatima Trotta. Meravigliosa bellezza mediterranea, gli scatti che pubblica sui social fanno sempre impazzire particolarmente i suoi amati followers.

Elisabetta Gregoraci e lo scatto in intimo che ha pubblicato su Instagram

In particolar modo l’ultimo che ha pubblicato ha lasciato tutti senza fiato, e ha ricevuto quasi 20mila likes. Si tratta di uno scatto in intimo, infatti nella didascalia ringrazia il brand che glielo ha regalato. La foto ha ricevuto tantissimi commenti e apprezzamenti, e i complimenti non si sprecano affatto: “Gli anni passano e sei sempre una delle donne più belle che io abbia mai visto” le scrivono. “La tua bellezza mi toglie sempre il fiato, ogni volta che vedo una tua foto resto per minuti interi a contemplarla. Sei meravigliosa”.

Elisabetta al momento si sta godendo le vacanze come tanti altri. A causa del covid addirittura si pensava che quest’estate non ci sarebbe stato mare, invece in un modo o nell’altro stiamo riuscendo più o meno tutti a ritagliarci qualche modo e un po’ di tempo per prendere il sole.