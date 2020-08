Enac: “Ryanair non rispetta le norme antiCovid, rischia lo stop dei voli”

Ryanair è pronta a chiudere bottega se non rispetterà le norme anti-Covid. L’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha informato la compagnia aerea che sospenderà i voli qualora non saranno rispettate le regole imposte dal governo italiano

L’Enac ha affermato che Ryanair non sta rispettando le regole antiCovid-19 a bordo degli aerei e se non le rispetterà sarà costretta a sospendere i voli della compagnia aerea. Inoltre l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha informato la low cost irlandese sulle violazioni delle norme anti-coronavirus che sono state decise dal governo italiano per proteggere e tutelare la salute di ogni viaggiatore. Tra le disposizioni decise dall’esecutivo italiano che non sono rispettate c’è il distanziamento sociale, così come scrive l’Enac: “Non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri, ma anche le condizioni che consentono la deroga a tale distanziamento sono disattese”.

Ryanair sarà costretta a sospendere tutti i voli se non dovesse rispettare le regole antiCovid

L’Enac ha affermato quindi che, nel momento in cui non si rispetteranno ancora le norme e continueranno i comportamenti non corretti che non seguono le misure sanitarie in vigore in Italia, “l’Ente disporrà nei confronti della compagnia aerea un provvedimento di esclusione della possibilità di derogare all’obbligo del distanziamento, con la conseguenza che il riempimento dell’aereo sarebbe consentito solo fino al 50% della capacità”.

E se anche a questo punto non saranno rispettate le norme antiCovid nazionali, l’Enac applicherà quanto prevede il Codice della navigazione ovvero sospenderà ogni viaggio aereo negli scali italiani e inoltre chiederà alla compagnia low cost di rimborsare tutti i viaggiatori che già hanno acquistato i biglietti aerei.