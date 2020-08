Giuseppe Conte inedito al mare, la FOTO in costume con la moglie

Un premier come nessuno lo ha mai visto prima: al mare in costume con la compagna Olivia Paladino. Giuseppe Conte si gode il relax della spiaggia

Sfoggia un bel fisico il premier Giuseppe Conte che si gode qualche ora di relax al mare a San Felice Circeo nel Lazio. È insieme alla sua compagna Olivia Paladino. Indossa costume e maglietta ma poco dopo decide di godersi al meglio i raggi del sole e abbronzarsi rimanendo in boxer e mostrandosi un tantino pallido. Olivia gli chiede di tuffarsi in acqua con lei ma non riesce nell’intento di convincerlo a buttarsi in acqua, il premier sembrerebbe infreddolito. Quindi lasciano perdere il mare e Conte e la sua compagna si rivestono per tornare nell’albergo di super lusso per cui hanno optato per trascorrere le vacanze. Un hotel esclusivo che dà direttamente sul mare e inoltre è nel bel mezzo del verde del Parco nazionale del Circeo. Il prezzo per una stanza oscilla dalle 400 alle 800 euro per notte, dipende dalla camera prenotata.

Tra le novità del nuovo Decreto ministeriale di agosto ci saranno le crociere. Infatti come sottolineato dal premier Giuseppe Conte il turismo è un tassello importante della nostra economia e come tale va salvaguardato. La crisi del post lockdown infatti sta mettendo seriamente in ginocchio il settore turistico, che fatica a riprendersi e conta danni per svariati milioni di euro.

Mentre resteranno con le saracinesche abbassate le discoteche, per il momento, dato che come ha detto lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri Conte è difficile tenere il distanziamento ballando tutti insieme. Sulle crociere invece sarà più facile rispettare le norme antiCovid di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.