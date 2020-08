Guendalina Tavassi strepitosa in bikini: lato B e lato A in mostra – FOTO

Guendalina Tavassi incanta i suoi tantissimi ammiratori grazie ad alcuni scatti pubblicati sul suo profilo social che lasciano senza fiato

Bella, sensuale e in perfetta forma Guendalina Tavassi lascia i suoi follower di Instagram a bocca aperta grazie ad alcune foto pubblicate sul profilo. L’ex gieffina ha regalato ai suoi fan degli scatti della sua vacanza in Sardegna nella stupenda Costa Smeralda. La showgirl circondata da un mare cristallino sfoggia un fisico e un’abbronzatura invidiabile indossando un bikini chiaro con delle “macchie” rosa. Per proteggere i suoi intensi occhi verdi Guendalina si affida ad un trendy cappellino dei New York Yankees. La sua bellezza è messa in risalto dai pochi gioielli che indossa e sopratutto dai suoi fantastici tatuaggi. Lato B bene in mostra con un décolleté da favola sono incorniciati da capelli lunghi bagnati del mare. Il suo sorriso malizioso completa poi un’immagine capace di lasciare il suo milione di follower letteralmente a bocca aperta.

Guendalina Tavassi e la sua vita privata

Guendalina Tavassi è riuscita ad accendere i riflettori su di se grazie alla sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. Non tutti sanno però che la bella showgirl, nonostante la giovane età, ha già una figlia adolescente. Guendalina è diventata infatti la mamma di Gaia quando aveva appena diciassette anni. Purtroppo i rapporti con il padre di sua figlia, Remo Nicolini non sono mai stati idilliaci con un continuo scambio di accuse in diretta tv sulle rispettive capacità di genitori. Nel 2013 Guendalina si è sposata con Umberto D’Aponte da cui ha avuto altri due figli, Chloe e Salvatore. Una famiglia felice all’apparenza anche se i giornali raccontano di un rapporto turbolento con la sua primogenita Gaia.

In più di un’occasione infatti la ragazza avrebbe accusato pubblicamente sua madre Guendalina di non essere un genitore presente e sopratutto di dedicarsi esclusivamente agli altri due figli.