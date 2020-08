Italia insicura, nuovo ponte chiuso al traffico: è pericolante

Il Ponte di Castel Volturno, a Caserta, è pericolante: chiuso d’urgenza al traffico. Il viadotto collega due zone della cittadina del Litorale Domizio

Un nuovo ponte pericolante a distanza di pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo viadotto di Genova in luogo del Morandi. Il destino quasi beffardo, ha voluto che a poche giornate dall’inaugurazione del Ponte di Genova, un altro ponte venisse chiuso al traffico d’urgenza. Si tratta del ponte di Castel Volturno, a nord di Caserta. Il ponte collega la zona di destra di Castel Volturno a quella del centro cittadino, lungo la statale Domiziana. Sarebbe stata la procura di Santa Maria Capua Vetere ad intervenire. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a chiudere al traffico il viadotto pericolante. Il ponte è stato costruito nel 1954 dopo il secondo conflitto mondiale. Precedentemente c’era una barca che collegava le due sponde del fiume Volturno.

Castel Volturno, la storia del ponte

Fino agli anni Ottanta, con l’inaugurazione della superstrada, il ponte sul Volturno è stata l’unica via di accesso a nord della cittadina casertana. La struttura è di cemento armato come un po’ tutte quelle che riguardano quel periodo storico, gli anni 50/60. Da verificare se è necessario l’abbattimento o dei lavori di rinforzo. Intanto il sindaco di Castel Volturno non ha rilasciato ancora dichiarazioni. “Il Ponte sul Fiume Volturno fu una priorità della mia delega ai Lavori Pubblici – afferma Peppe Scialla ex assessore ed attuale consigliere di opposizione – tant’è che già nel 2016 era pronto un progetto esecutivo.

I fondi per gli interventi furono accreditati dalla Regione Campania sul conto corrente del Comune di Castel Volturno a fine maggio 2019. Il fatto di non aver nominato un assessore ai Lavori Pubblici da parte dell’amministrazione ha ritardato il tutto”.

