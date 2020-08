Justine Mattera provoca, si sfiora la bocca e poi si tocca il seno – FOTO

Justine Mattera ha condiviso un trittico di foto a Ischia. La showgirl 49enne si mostra con un completo bianco, camicia e pantaloni molto elegante e sensuale come i suoi scatti nell’isola napoletana

La showgirl, attrice e conduttrice televisiva statunitense naturalizzata italiana Justine Mattera, molto attiva sui social network. Da ieri infatti ha pubblicato diverse foto di cui una solo poco fa in cui è seduta su una sedia e indossa un completino intimo viola, mostrando il fisico asciutto e in forma. Justine è una sportiva e il suo giro vita oltre che i muscoli scolpiti ne sono la prova. Va in bicicletta, corre e pratica nuoto. Lo scatto in pochi minuti ha suscitato molti commenti di apprezzamento di chi le ha scritto di infischiarsene di chi la critica e di piacere a se stessa. Nelle tre immagini invece condivise ieri sera, la showgirl indossa un completo giacca e pantaloni bianchi molto elegante e sensuale come sono sexy le sue pose: si sfiora la bocca nella prima foto mentre nelle altre due si tocca il lato A per un’esplosione di sensualità e bellezza.

Justine Mattera provoca e fa impazzire i fan