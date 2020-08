Abbronzata e sensuale. Levante omaggia l’estate con uno selfie originale: e i followers impazziscono per la bella cantante siciliana.

Bella, carismatica e pure brava. Claudia Lagona, in arte Levante, non ne sbaglia una. Mescolando il look gipsy con i suoi tratti mediterranei, la cantante conquista il web senza troppi esibizionismi.

La Sicilia di Levante