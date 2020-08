Chiede il rispetto delle misure Covid per il figlio malato. Madre insultata in spiaggia

Massa Carrara, follie da Covid: madre con figlio immunodepresso chiede il rispetto del distanziamento sociale. Due bagnanti la insultano.

È successo a Massa Carrara, dove una madre è stata insultata da due clienti di una spiaggia attrezzata per aver chiesto il rispetto del distanziamento sociale. Alla donna, che era in compagnia del figlio 13enne, fortemente immunodepresso a causa di un trapianto della trachea, è stato risposto di risolvere i suoi problemi da sola. “Il Covid non esiste” le hanno detto le due bagnanti, che avevano trovato posto vicino a loro -forse troppo vicino-. “Se tuo figlio sta male tienilo chiuso in casa”.

Covid, le scuse del sindaco di Massa Carrara

La notizia della madre insultata ha fatto in poco tempo il giro della spiaggia. Dopo la vicenda, la donna ha preferito allontanarsi e tornare al proprio residence, nonostante alcuni bagnanti abbiano preso le sue difese. Solidale anche il sindaco di Massa Carrara, che si è scusato a nome della città per l’accaduto e ha offerto ai due sostegno per il prosieguo della loro vacanza. Madre e figlio avevano deciso di trasferirsi sulla costa per qualche settimana perché al ragazzo era stato consigliato di respirare un po’ di aria di mare prima di una seconda operazione alla gola.

Non è la prima volta che una non ragionata follia da Covid provoca zuffe e diverbi. È proprio di qualche giorno fa la notizia di una lite al supermercato, dovuta al mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Tra negazionisti e non, sono sempre di più le persone che reagiscono in modo inadeguato alle situazioni più disparate.

