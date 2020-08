Manila Nazzaro rivela le intenzioni di Antonella Elia: “Non la biasimo”

Terminata l’edizione di Temptation Island ci saranno stati sviluppi tra le coppie scoppiate? Manila Nazzaro rivela di aver parlato con Antonella Elia riguardo le sue intenzioni di perdonare o meno Pietro Delle Piane

L’ultima puntata di Temptation Island ha visto la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane uscire dal programma separati. La decisione è stata presa dalla showgirl, ferma nella sua posizione di non riuscire a perdonare alcuni atteggiamenti del compagno. Sebbene Pietro abbia cercato fino all’ultimo momento di farle cambiare idea, non c’è stato nulla da fare. I due si sono tenuti lontani dal rilasciare interviste per aggiornare il pubblico sulla situazione. A parlare è stata invece l’ex Miss Italia e partecipante al reality Manila Nazzaro, che ha rivelato di aver sentito telefonicamente proprio Antonella Elia.

La rivelazione: “Antonella Elia ha bisogno di tempo, ma forse qualcosa cambierà”

Manila Nazzaro, che da Temptation Island è uscita felicemente riunita al compagno Lorenzo Amoruso, ha raccontato in un’intervista di aver sentito telefonicamente l’amica Antonella. Le due avrebbero parlato della loro avventura e soprattutto della situazione vissuta dalla Elia, che si trova in un momento di riflessione. “Mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare” ha dichiarato. L’ex Miss Italia afferma poi che nessuno dovrebbe giudicare una storia altrui, non conoscendola appieno.

Lei, che nel programma si è distinta per il ruolo da consigliera, è stata pero’ chiara con Antonella. “Le ho detto quello che avrei consigliato a una sorella: non permettere mai a nessuno di umiliarti e di utilizzare le parole contro di te come se fossero delle pietre. Se sarai tu la prima a non lasciarglielo fare, allora nessuno si potrà mai permettere di farlo o anche solo pensare di poterlo fare“. Il riferimento è chiaramente alle forti parole che Pietro Delle Piane le ha rivolto all’interno del programma, dipingendola come una donna sola, paranoica e infantile. Anche se Manila ha chiaramente affermato che nella sua posizione avrebbe difficoltà a perdonare, non biasima la showgirl per aver deciso di riflettere sul da farsi.

Solo qualche giorno prima della messa in onda della puntata finale a questo riguardo Antonio Zequila aveva affermato che Antonella e Pietro fossero d’accordo, e che sarebbero usciti dal programma separati per poi riunirsi in un secondo momento. Il loro obbiettivo sarebbe stato quello di creare una storia avvincente per tenere il pubblico sulle spine. Sulla prima, la previsione della separazione, ha avuto ragione. Avrà predetto correttamente anche il loro ritorno?

