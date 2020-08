Una bambina rischia di soffocare dopo avere ingoiato una crocchetta di pollo di McDonald’s. Al suo interno c’era un frammento di mascherina chirurgica.

È orribile quanto accaduto in un McDonald’s di Aldershot, in Inghilterra. Qui una bambina ha rischiato di soffocare mentre stava pranzando con la mamma dopo avere ordinato uno dei tipici menu della nota catena di fast food sparsa in tutto il mondo. Purtroppo però una crocchetta di pollo nascondeva al suo interno una insidia.

Un pezzetto di mascherina chirurgica, che la bambina ha ingoiato. E subito dopo la piccola ha rischiato di soffocare. Assieme alla bambina ed alla giovane mamma, tale Laura Arber di 32 anni, c’erano due degli altri quattro figli della donna. Il fatto è accaduto in casa, dopo che la donna aveva ritirato una ordinazione al vicino McDonald’s. Laura è dovuta intervenire facendo rigettare la figlioletta, dopo averle infilato due dita in gola. C’era qualcosa di azzurro, e poco dopo la donna ha capito di cosa si trattava. Analizzando la confezione con dentro le pepite di pollo, la mamma ha potuto constatare come ce ne fosse un’altra sempre contaminata da un pezzetto di mascherina chirurgica.

McDonald’s, bambina ingoia pezzetto di mascherina: la reazione dell’azienda

Subito la donna si è recata al fast food in questione, non ricevendo però le scuse che sarebbero state d’obbligo in questo caso. Il responsabile le ha detto che le pepite di pollo erano state preparate altrove e non lì. E che tale prodotto sarebbe stato servito normalmente. In un secondo momento però un portavoce della catena ha espresso tutto il proprio rammarico, sottolineando come la sicurezza alimentare e dei propri consumatori sia la priorità per l’azienda.

Il portavoce ha affermato di avere anche offerto un rimborso totale della cifra spesa, porgendo le scuse e chiedendo a Laura di potere ottenere l’indesiderato reperto in modo tale da potere condurre una indagine interna.

di Salvatore Lavino