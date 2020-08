Messina, ancora nessuna traccia della madre scomparsa insieme al figlio dopo un incidente

Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi, la madre scomparsa insieme al figlio Gioele dopo un incidente stradale sull’A20 Messina-Palermo.

Proseguono le ricerche per ritrovare Viviana Parisi ed il figlio Gioele di soli 4 anni. Dei due si sono perse le tracce nella mattinata di lunedì dopo un lieve incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, madre e figlio viaggiavano su un’auto che si è scontrata contro un furgoncino sul quale si trovavano alcuni operai. Dopo il piccolo impatto, la donna con il figlio in braccio si sarebbe allontanata nelle campagne circostanti lasciando i auto i propri effetti personali, documenti e cellulare. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma ad ora non hanno dato esito. Una scomparsa avvolta nel mistero che ha gettato nello sconforto il marito della donna, la famiglia e tutti gli amici.

Leggi anche —> Mamma e figlio scomparsi, perse le tracce dopo un incidente

Messina, madre scomparsa insieme al figlio dopo un incidente: proseguono le ricerche

Non si hanno ancora notizie della madre siciliana scomparsa nella mattinata di lunedì 3 agosto insieme al figlio di soli 4 anni. Di Viviana Parisi, nota dj della zona, e del piccolo Gioele si sono perse le tracce sull’autostrada A20 Messina-Palermo a seguito di un piccolo incidente stradale. Made e figlio, secondo quanto ricostruito ad ora, come riporta Repubblica, erano a bordo di un’auto che avrebbe impattato lievemente contro un furgoncino sul quale viaggiavano alcuni operai all’imbocco di una galleria all’altezza di Caronia. La donna, come raccontano gli stessi operai, sarebbe scesa dalla vettura con il piccolo Gioele in braccio e si sarebbe allontanata nelle campagne circostanti dopo aver scavalcato la recinzione. Gli operai a bordo del furgoncino non l’hanno subito raggiunta poiché hanno immediatamente provveduto a deviare il traffico per evitare altri incidenti.

Immediatamente sono partite le ricerche per rintracciare la donna che avrebbe lasciato in auto documenti e telefonino. Il marito di Viviana, Daniele Mondello, è stato ascoltato dagli inquirenti ai quali ha raccontato, riferisce Repubblica, che la moglie negli ultimi tempi sarebbe caduta in depressione e spesso aveva manifestato la volontà di recarsi a Torino dai genitori. Daniele ha anche riferito agli inquirenti che, prima di uscire dalla sua casa di Venetico, Viviana gli aveva detto di essere diretta in un centro commerciale di Milazzo per fare acquisti insieme al figlio.

Leggi anche —> Tragedia in spiaggia, donna muore in mare dopo pranzo

La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa della donna e del piccolo e al momento la Polizia Stradale che si sta occupando delle indagini segue la pista dell’allontanamento volontario. Gli agenti, oltre al marito della donna, hanno ascoltato anche familiari, amici e gli operai che si trovavano sul furgoncino coinvolto nell’incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter