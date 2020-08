Napoli, Gattuso farà a meno della sua esperienza a Barcellona

L’allenatore del Napoli non lancia Allan neanche contro l’undici guidato da Leo Messi. Nessuna deroga al brasiliano, ormai in partenza

Manca poco ormai alla grande sfida che gli azzurri e il popolo partenopeo attende da settimane. Dopo la coppa Italia conquistata meritatamente e la sconfitta di Bergamo che ha sancito l’addio alla Champions, gli occhi e la mente di tutta Napoli, calciatori compresi, sono al Camp Nou. La sfida ormai è alle porte e le scelte di Gattuso sono quasi definitive. Si attende l’ok per Insigne che sta facendo progressi e dovrebbe farcela a scendere in campo. Il tecnico vuole dal giocatore rassicurazioni, intanto per non rischiare infortuni duraturi, e poi per avere in campo il vero Insigne. Il Napoli, se vuole avere qualche opportunità, deve senza dubbio poter contare sull’apporto di tutti e Gattuso pretenderà dal suo capitano onestà con se stesso e, di conseguenza, verso la squadra.

Napoli, Gattuso farà a meno di Allan

Le scelte di Gattuso non cambieranno neanche in occasione del grande appuntamento in merito a uno dei migliori in campo degli ultimi ani. Si tratta del brasiliano Allan, raramente schierato quest’anno dall’inizio e anche nell’insolito ruolo di mezzala sinistra. Allan è fuori dal progetto, in partenza verso l’estero, probabilmente Everton. Neanche le motivazioni indiscutibili provenienti da una sfida come quella del Camp Nou hanno consigliato a Gattuso di schierarlo. Evidentemente non ha avvertito segnali incoraggianti oppure non vuole tenere fuori chi invece ha meritato in queste giornate intense e difficili di calcio giocato, il grande appuntamento.

Scelta da gestore più che tattica da parte dell’allenatore e anche coraggiosa. Fare a meno di Allan in una gara del genere non sarà cosa semplice, specie se dovrà mancare anche Insigne.

M.P.