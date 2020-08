Oriana Sabatini, shorts stretti e top bianco, una bomba sexy – Foto

Oriana Sabatini si mostra in tutta la sua bellezza autentica. Sensuale ma senza un pizzico di volgarità fa incetta di like e commenti

Bella, esplosiva ma anche attuale e riflessiva. È Oriana Sabatini, la compagna di Paulo Dybala. I due argentini fanno coppia fissa da diverso tempo ormai e insieme sbaragliano il web. Le loro foto spopolano e incassano sempre il ben volere del pubblico.

Attrice, cantante e modella, oggi Oriana è una delle influencer più seguite tanto che conta quasi 5 milioni di followers su Instagram. Sulle sue pagine però non solo curve mozzafiato, bellezza assoluta e fotografia patinate. Anche tanta realtà, riflessione e messaggi positivi.

Di recente, infatti, si è mostrata per quello che è, senza filtri, per lanciare a tutte le giovani un messaggio importate: è necessario accettarsi prima di pensare a piacere agli altri senza inseguire modelli di bellezza sbagliati e lontano dai canoni della realtà. Lady Dybala non ha nascosto di aver avuto in passato dei disturbi alimentari ma che ora ha imparato ad accettarsi per quello che è.

E che lei adesso si senta bene con sé stessa è palese nelle sue foto, tutte molto belle e sensuali ma senza un pizzico di volgarità. È successo anche nei suoi ultimi scatti.

Oriana Sabatini, lady Dybala colpisce ancora e fa il pieno di like