Pomodori. Come congelarli d’estate e averli a disposizione tutto l’anno

Pomodori. Ingrediente fondamentale di una quantità sproporzionata di piatti tipici della tradizione culinaria italiana. Come fare per averli sempre disponibili

Andare al supermercato e trovare i pomodori anche durante i periodi freddi dell’anno ormai non è una scena desueta. Colture intensive e globalizzazione hanno fatto si che possiamo trovare sulle nostre tavole cibi non propriamente di stagione in qualsiasi momento.

Se da un lato ha facilitato indubbiamente la nostra vita, dall’altro sorgono dubbi sulla provenienza di tali prodotti e sulle loro caratteristiche organolettiche.

Il segreto è quello di comprare in grandi quantità alimenti propri di una determinata stagione e, quando e dove possibile, congelarli per averli poi a disposizione alla bisogna.

Questo, per esempio, è il periodo perfetto per i pomodori che però vanno conservati in maniera diversa in base a come vorremo adoperarli in futuro. E’ possibile congelare qualsiasi varietà: cuore di bue, san marzano, pomodori datterini o pachino. Basta seguire poche semplici regole.

Scopriamo come.

Conservare e congelare i pomodori con la buccia

Il primo passo da compiere è sempre quello di lavare bene il prodotto. Se non basta sciacquarli, un consiglio valido è quello di tenere i pomodori a mollo per 10 minuti unendo all’acqua un cucchiaio di bicarbonato. Successivamente vi suggeriamo di:

Togliere picciolo e stelo, asciugarli e accertarsi dell’integrità del prodotto.

Decidere se conservarli per intero o tagliarli in 4 parti e se eliminare i semi.

Congelare i pomodori porzionati in sacchetti per contenere alimenti.

Conservare e congelare i pomodori senza buccia e semi