Pulire gli occhiali, un metodo casalingo facile ed economico

Pulire gli occhiali in modo corretto è importate per salvaguardare la vista. È possibile farlo nel modo giusto grazie ad un prodotto che tutti abbiamo a casa

Pulire gli occhiali, da vista o da sole, per alcuni è una vera impresa. Non sempre il risultato è tra i più ottimali. C’è chi usa specifici prodotti, chi solo acqua, chi usa solo la spugnetta in dotazione, chi particolari salviette.

Avere delle lenti sporche o non ben pulite è un vero fastidio. La vista ne risente molto perché la visuale non è nitida ma sempre un po’ offuscata. E questo è anche pericoloso perché la vista non è perfetta e magari sia in casa che su strada si possono verificare degli incidenti che con le lenti pulite si sarebbero potuti evitare.

Come pulire dunque gli occhiali nel modo giusto? Come dire addio agli aloni che campeggiano sulle lenti? Ci sono dei rimedi casalinghi che sono molto efficaci e oggi parliamo di un prodotto che tutti abbiamo a casa e che si rivela molto efficace con la pulizia degli occhiali.

Pulire gli occhiali, il prodotto per la casa molto efficace

Pulire gli occhiali con un prodotto che tutti abbiamo in casa è una vera svolta. Si tratta del sapone per lavare i piatti. È noto infatti, che il detergente, ottimo come sgrassatore contro i residui di cibo, è indicato per tanti altri utilizzi.

Va bene, infatti, per eliminare alcune macchie di sporco dai vestiti, per pretrattarli prima del lavaggio in lavatrice. Ed è un buon detergente anche per la pulizia degli occhiali. Perché? Le lenti sono delicate e fragili e necessitano per questo di prodotti delicati ed il sapone neutro potrebbe danneggiarle, soprattutto se le lenti sono dotate di antiriflesso, con il tempo potrebbe rovinarsi.

Il sapone per i piatti è delicato ed è molto indicato per la pulizia degli occhiali. Le lenti saranno brillanti grazie all’azione sgrassante del sapone, senza aloni e sembreranno come nuovi.

Ecco che così gli occhiali sono puliti in un attimo, basta solo bagnare le lenti e strofinare un po’ di sapone per i piatti ed asciugare, sempre con una superfice morbida e liscia e mai ruvida come asciugamani o altro che potrebbe graffiare le lenti.

