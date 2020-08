Turci e Pascale, il bacio appassionante sullo yacht – FOTO

Che tra Paola Turci e Francesca Pascale ci fosse qualcosa si vociferava già da un po’, ma adesso sembra certo. OGGI ha paparazzato un bacio tra le due.

Rischia di diventare la storia d’amore più chiacchierata dell’estate, quella tra Paola Turci e Francesca Pascale. Un legame che va avanti da molto tempo e che i giornali avevano sempre definito “una solida amicizia”, ma che negli ultimi tempi sembra aver avuto un’inaspettata evoluzione. È OGGI a dare la notizia in anteprima, dopo aver seguito per svariate settimane i loro spostamenti in giro per l’Italia. Già altre copertine avevano insinuato che poteva esserci qualcosa tra la showgirl e l’attrice, ma le voci non erano mai state confermate. Adesso arrivano le foto del primo bacio in pubblico. Clicca su “successivo” per vederle!

Turci e Pascale, molto più che un pettegolezzo: il bacio sullo yacht