Usa, tempesta tropicale devastante: 4 morti e ora va verso il Canada

Usa, la tempesta Isaia attraversa la costa orientale degli Stati Uniti uccidendo quattro persone e lasciando migliaia di gente senza elettricità

La tempesta tropicale Isaias ha attraversato la costa orientale degli Stati Uniti martedì 4 agosto, con venti a volte violenti, accompagnati da forti piogge, uccidendo quattro persone e lasciando diversi milioni di persone senza elettricità mercoledì. Un tornado ha devastato una casa mobile nella Carolina del Nord, uccidendo due persone, ha dichiarato il governatore Roy Cooper. Altre due persone sono state uccise cadendo alberi sul loro veicolo, uno a New York City e l’altro nel Maryland. Isaia è un uragano di categoria 1 che è passato nella Carolina del Nord durante la notte dal lunedì al martedì con venti fino a 140 km / h. Martedì la depressione si è gradualmente indebolita mentre avanzava verso nord-est del paese, dirigendosi verso il sud-est del Canada dove si prevedono forti piogge.

Usa, voli cancellati e gente senza elettricità

Ha causato molti danni e cancellazioni di voli negli Stati Uniti orientali. Quasi 3 milioni di persone sono rimaste senza elettricità in diverse aree, in particolare nel New Jersey e New York. Almeno 78 voli sono stati cancellati all’aeroporto La Guardia e 55 all’aeroporto Kennedy. Le autorità di New York, ancora segnate dal devastante passaggio dell’uragano Sandy nel 2012, martedì mattina hanno installato argini protettivi nel sud del distretto di Manhattan in previsione di un possibile aumento dei livelli delle acque.

Secondo il National Hurricane Center, Isaia stava avanzando mercoledì alle 8 di mattina su Montreal, in Canada, con venti massimi sostenuti di 65 km / h. Il giorno prima, il NHC aveva emesso un avviso di vigilanza sui tornado per diversi stati, tra cui Pennsylvania e New York, ma il peggio sembra essere stato evitato.

