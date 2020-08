È davvero un gran bel vedere Veronica Ruggeri. La conduttrice ed inviata de ‘Le Iene’ si mostra con indosso il costume, ed i fans non hanno occhi che per lei.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:07 PDT

La conosciamo da tempo per la sua partecipazione a ‘Le Iene’, all’interno della cui redazione è approdata da tempo, ormai dal 2013. E Veronica Ruggeri da allora si è sempre fatta benvolere da tutti, non solo per il bellissimo aspetto ma anche per l’abilità e l’ironia.

Adesso la possiamo ammirare in tenuta estiva direttamente dal suo profilo personale Instagram. Lei è bellissima e si mostra assieme al suo compagno in occasione della loro vacanza in Spagna. La 29enne emiliana fa vedere una silhouette davvero invidiabile, con un fisico perfetto abbellito dai suoi magnifici capelli ricci e dal suo sorriso. Molti fans le stanno rivolgendo i più disparati complimenti, decisamente più che meritati.

Veronica Ruggeri, è lei la ‘iena’ più bella