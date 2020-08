WhatsApp, cos’è e a cosa serve lente d’ingrandimento vicino ai messaggi

Se vi state chiedendo cos’è e a cosa serve l’icona di una lente d’ingrandimento vicino ad alcuni messaggi su WhatsApp, qui troverete la risposta

L’annuncio è arrivato dal blog ufficiale di WhatsApp ed è ufficialmente disponibile in Italia da lunedì 3 agosto. Tuttavia non tutti l’hanno notata sui propri iPhone o smartphone Android. Stiamo parlando di una nuova icona che appare alla destra di alcuni messaggi. Si tratta di una lente d’ingrandimento: cos’è e a cosa serve? Se lo chiedono molti utenti in questi giorni e, se voi siete tra questi, in questo articolo troverete la risposta che state cercando.

Innanzitutto va specificato che questa icona non compare vicino a tutti messaggi, ma solo accanto ad alcuni e non a caso. Infatti compare solo a fianco ai testi cosiddetti “virali”. Si tratta di quei contenuti condivisi da tante persone e che quindi finiscono per essere letti in molte chat. Questo fatto fa scattare una sorta di precauzione da parte di WhatsApp.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come silenziare le chat per sempre su iPhone e Android

WhatsApp inserisce una lente d’ingrandimento contro le fake news