Zanardi e il destino che potrebbe diventare oscuro. Le parole del medico

Ancora incerte le condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente del 19 giugno scorso. Le parole di Roberto Gusinu, direttore del policlinco di Siena.

Ancora molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, recentemente trasferito all’Ospedale San Raffaele di Milano per una quarta operazione. Il campione paraolimpico era già stato operato tre volte al Policlinico delle Scotte di Siena, per poi essere trasferito in una clinica di riabilitazione vicino a Lecco. Il peggioramento delle sue condizioni ha però richiesto un nuovo ricovero. Nel frattempo Roberto Gusinu, direttore del policlinico di Siena si è nuovamente espresso sulle sue condizioni di salute.

Zanardi, il direttore del policlinico: cosa succede in questi casi

“Come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi –ha detto Gusinu- nel caso di Alex Zanardi i miglioramenti si ottengono dopo molto tempo, i peggioramenti possono arrivare improvvisamente”. Sebbene le parole del medico si riferiscono a casi generali, come lui stesso ha tenuto a precisare, un’evoluzione del genere si è già riscontrata nella recente storia clinica del campione paraolimpico. “Maggiore è la situazione di pericolo -ha continuato Gusinu- più possono esserci rischi di eventuali infezioni”. Miglioramenti a lungo termine a cui si contrappongono situazioni critiche, che possono presentarsi in tempi rapidissimi: quello che attende il campione paraolimpico è, insomma, un percorso lungo, dagli esiti incerti.

Il medico, tuttavia, punta a rassicurare. I risultati variano di caso in caso, a seconda dell’entità del danno, ma soprattutto della risposta del paziente. E Zanardi, si sa, non è mai stato una persona arrendevole.

