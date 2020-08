Adriano Celentano in crisi con Claudia Mori, dopo il tradimento

Adriano Celentano in crisi con la moglie Claudia Mori, dopo il tradimento

Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori stanno insieme da 53 anni. Per anni sono stati al centro del gossip, sui giornali di cronaca rosa. Sono una delle coppie più amate d’Italia. Un amore d’altri tempi solido e duraturo, come non se ne vedono più. La coppia però non è sempre stata serena e felice. Infatti hanno passato un periodo di crisi a causa del tradimento di Celentano con Ornella Muti. I due si erano conosciuti sul set cinematografico, ed è scoppiata la passione. Un tradimento che fa male, ma Claudia ha avuto la forza di perdonare per il grande amore verso il marito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alice Campello é la moglie di un grande attaccante, le FOTO bollenti

Dopo più di cinquant’anni di matrimonio e 3 figli non si può buttare via tutto per una scivolata di gioventù. Certo per un periodo Claudia Mori e i figli si sono allontanati da Adriano. Ma dopo delle scuse pubbliche è riuscito a rientrare in famiglia.

La reazione di Ornella Muti alla confessione di Adriano dopo anni

Da qualche tempo giravano voci sul presunto tradimento di Adriano, nei confronti della moglie Claudia. Ma solo con la confessione a cuore aperto di Adriano, si ha avuto la conferma ufficiale del fatto. Ornella Muti ha commentato la confessione di Celentano, dicendosi molto sorpresa. Non si aspettava che dopo tanti anni di silenzio, lui confessasse così senza nemmeno avvertirla. Lei rivela che non lo avrebbe mai fatto dopo anni di silenzio, per mantenere il rispetto dei coniugi almeno pubblicamente. Giustamente Ornella sostiene che Adriano, avrebbe almeno potuto informarla della sua volontà di confessare. Infondo le cose si fanno in due, era giusto che fossero d’accordo entrambi nel rivelare un fatto che ha suscitato scalpore e ferito i rispettivi coniugi.

TI POTRBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cameron Diaz si ritira definitivamente da Hollywood. “Sento una gran pace”

In ogni caso Ornella non cambia l’affetto che prova nei confronti dell’ex collega e amante. E riguardo al matrimonio di Adriano e Claudia, si può dire che la bufera è finita e che i due abbiano trovato un equilibrio. Sono tranquilli e sereni, come è giusto che sia. Tutti i sassolini sono stati tolti dalla scarpa e ora possono andare avanti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.