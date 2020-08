Aurora Ramazzotti, lo strano VIDEO su Instagram: “Se non lo fai menti”

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha condiviso un video molto simpatico in cui ha scritto: “Se non sbadigli stai mentendo”

Visualizza questo post su Instagram Oggi a Genova per il collegamento su @ognimattina_tv8 🌸🐬🐠 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Aurora Ramazotti la simpatica figlia del cantante Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato da poco un video su Instagram molto spassoso in cui prova a resistere a uno sbadiglio in varie situazioni: a casa, in auto, in ascensore e finanche con la mascherina anti Covid addosso per l’ilarità generale dei suoi tanti follower e fan sul social network, già 2 milioni. E arrivano già molti commenti tra cui: “Mitica“, “Non ho sbadigliato, giuro” e tanti altri. Aurora è una delle inviati di ‘Ogni Mattina‘, il programma in onda tutti i giorni condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Negli ultimi giorni però la influencer ha deciso di lasciare in stanby la televisione e concedersi una decina di giorni di relax insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza, con cui ha una storia d’amore dal 2017. Nata in Svizzera ma cresciuta a Milano, ha preso il diploma 5 anni fa all’International European School. Nello stesso 2015 ha presentato su Sky la fascia pomeridiana del noto show musicale X-Factor, che ha condotto anche per i due anni successivi.

Il divertentissimo video di Aurora Ramazzotti su Instagram