Piacenza, piccola di quattro anni muore in piscina

Una bambina di 4 anni ha perso la vita stamattina, dopo essere caduta nella piscina di un’abitazione, a Piacenza.

Non c’è stato nulla da fare per la piccola, dichiarata deceduta intorno alle 11 di questa mattina presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’incidente si è verificato lunedì in una casa di Piacenza: la bambina è caduta nella piscina di un’amica di famiglia, dov’era ospite insieme ai genitori.

Leggi anche –> Incidente tra due auto ed uno scooter: un morto e quattro feriti

I tentativi di rianimarla da parte dei genitori sono stati inutili: nonostante sia stata soccorsa immediatamente e portata in elicottero all’ospedale bergamasco, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Eppure, le speranze di salvarla sono aumentate una volta trascorse 24 ore dall’incidente: la piccola aveva superato la notte, c’erano buone speranze. Poi, improvvisamente, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte avvenuta, probabilmente, per una arresto cardiocircolatorio.

Leggi anche –> Dramma in ospedale, muore bambino di 4 mesi: aperta un’inchiesta

Le indagini

Intanto proseguono le indagini della squadra mobile di Piacenza. La procura si è subito messa in moto per accertare eventuali responsabilità dei genitori e dei presenti in piscina: presto verrà fatta chiarezza sul caso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.