Belen Rodriguez, il flirt naufraga ed è tutta colpa di una ex ingombrante

Belen Rodriguez di nuovo single e secondo le indiscrezioni nella sua vita si è intrufolata di nuovo una presenza femminile molto conosciuta

Non c’è pace per Belen Rodriguez in questa calda e scoppiettante estate 2020. Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, naufragato per la seconda volta, si sono rincorsi su di lei, ma anche su di lui, una miriade di pettegolezzi.

Tradimenti, nuovi flirt, gelo tra i due e le motivazioni più diverse. Prima tra tutte Alessia Marcuzzi che sarebbe stata il motivo della rottura tra i due, poi altre donne con cui Stefano sarebbe stato visto fino allo scoop sulla showgirl argentina: una nuova fiamma. L’imprenditore Gianmaria Antinolfi è volato più volte ad Ibiza da lei e sono stati pizzicati anche insieme.

Ma pare che sia stato tutto un fuoco di pallia e che Belen lo abbia già rimpiazzato con un altro uomo: Michele Morrone. Un nuovo scoop sulla bella e chiacchieratissima argentina che secondo i ben informati avrebbero addirittura progettato una vacanza con lui. Messaggi intimi e tutto organizzato in gran segreto. Ma secondo alcuni ci sarebbe già un ma…

Belen Rodriguez, Morrone durato meno di Antinolfi: ecco perché