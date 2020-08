Benedetta e Cristina Parodi rappresentano la coppia di sorelle della tv più in voga da diversi anni: gli scatti insieme sono una meraviglia

In principio, i meno giovani lo ricorderanno, era Cristina Parodi, diventata già dai primi anni ’90 giornalista di successo. Dopodiché, sugli schermi televisivi, è arrivata anche la sorella più giovane, Benedetta. Quest’ultima, dopo la conduzione di Studio Aperto, si è specializzata in riuscitissimi programmi di cucina. Le due hanno anche tentato un’esperienza di conduzione condivisa, nel 2017, a Domenica In. L’Auditel non le ha premiate, con la conduzione passata poi in maniera esclusiva a Cristina. Poco importa, per due professioniste e due sorelle che a modo loro stanno scrivendo pagine della televisione italiana e rimangono molto legate.

Benedetta e Cristina Parodi, insieme sono una bomba