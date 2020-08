Cameron Diaz si ritira definitivamente da Hollywood. “Sento una gran pace”

Cameron Diaz. La star hollywoodiana si ritira definitamente dallo show business. Le sue parole durante un’inaspettata intervista

Il pubblico l’ha ammirata per la prima volta nello “sfumeggiante” The Mask, accanto al poliedrico Jim Carrey. Ha empatizzato con lei nella commedia romantica campione d’incassi Il Matrimonio del mio migliore amico. Abbiamo riso nell’iconica scena del ciuffo all’insù di Tutti pazzi per Mary. Ci ha inquietati in Vanilla Sky. Dal film più leggero, al thriller fino alle pellicole d’azione Cameron Diaz, classe 1972, ha una carriera ventennale alle spalle che ci ha portato ad ammirarla e ad affezionarci ad ogni ruolo che ha ricoperto.

Adesso arriva la notizia definitiva che sa tanto di un addio ad una cara amica. Cameron Diaz lascia definitivamente il mondo di Hollywood per dedicarsi alla sua vita personale.

Diciamo che la decisione era un po’ nell’aria, sono anni che l’attrice non prende parte ad un progetto di rilievo. L’ultimo è stato nel 2014 quando è apparsa nel film Annie – La felicità è contagiosa.

Ai microfoni di un podcast gestito nientedimeno che dalla collega Gwyneth Paltrow dal titolo In Goop Health, si lascia andare a profonde riflessioni sui suoi desideri e sul percorso lavorativo.

Cameron Diaz. La rivedremo un giorno sulle scene? Le sue parole