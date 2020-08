Carolina Marconi unica e speciale, in 5 FOTO mostra tutto il suo corpo

Carolina Marconi, unica in 5 foto dove mostra le sue forme sensuali

Carolina Marconi pubblica 5 scatti, in un abito rosso molto aderente che fa intravedere tutte le sue forme. Appare così, sensuale e provocante. mentre sfoggia le creazioni Gabriella Romeo, stilista italiana. Affermando che si possono trovare nel suo negozio a Roma, Aloha. L’ex gieffiana infatti dal 2016 è un’imprenditrice. Ha aperto il negozio di abbigliamento a Ponte Milvio, Roma. Inoltre possiede anche una linea di calzature chiamata La Markol. La Marconi utilizza il suo profilo Instagram, che è seguito da 178 mila persone. Per mostrare gli abiti disponibili nel suo negozio. Chi meglio di lei può indossarli e catturare l’attenzione degli utenti.

Vita privata e carriera di Carolina Marconi

La bella Marconi non ha sempre lavorato nel campo dell’abbigliamento. Anzi vanta una carriera televisiva notevole. Infatti la showgirl venezuelana, appare sul piccolo schermo dal 1997. Quando partecipò come valletta nel programma Beato tra le donne. Dopo qualche altra apparizione secondaria, nel 2004 diventa una concorrente dello show più spiato in Italia Il Grande Fratello. Grazie a questo show ottiene la notorietà. Durante il reality trova anche l’amore. Infatti conosce Tommy Vee, oggi DJ famoso grazie anche alla partecipazione al GF. La loro relazione, che ha appassionato gli italiani è durata anche dopo la fine del programma. Per poi concludersi nel 2005.

Finito il Grande Fratello, per la Marconi ci sono state opportunità lavorative interessanti. Nel 2005 infatti è stata l’angelo che vola dal campanile di Piazza San Marco, durante il carnevale di Venezia. Successivamente ha realizzato un calendario senza veli per la nota rivista For Men Magazine. Nel 2006 conduce anche un programma, il Tintoria Show. Lo stesso anno partecipa al programma di Italia 1, On the Road. Nel 2008 recita nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3. Qualche anno dopo diventa la protagonista di Baciati dall’amore, una miniserie su Canale 5. Ultima apparizione cinematografica, è quella in Matrimonio al Sud dove ha recitato una piccola parte.

La Marconi ad oggi si è dedica interamente alla sua linea di scarpe e al suo negozio a Roma. Carolina inoltre è fidanzata da molti anni con Alessandro Tulli, e potrebbero pensare al matrimonio nel futuro. Inoltre, su Instagram la showgirl tempo fa ha condiviso una foto con didascalia che mostra il suo desiderio di diventare mamma.

