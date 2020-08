Cecilia Rodriguez toglie il fiato a bordo piscina, lato B in evidenza – FOTO

Continua il tour per l’Italia di Cecilia Rodriguez che in queste settimane sta incantando i follower di Instagram con scatti da perdere il fiato

Continuano vacanze italiane di Cecilia Rodriguez in giro per il Bel Paese. L’emergenza Covid ha avuto dei risvolti più che positivi in termini di valorizzazione del nostro territorio da parte delle influencer che lo stanno girando i lungo e largo al fine di presentarne una versione inedita a tutti i fan che li seguono in giro per il mondo.

Dopo la Sicilia e le Isole Eolie girate in barca con il fidanzato Ignazio Moser e il fratello Jeremias, Checu si è spostata poi sulla Costiera Amalfitana in compagnia della sorella Belen. Gli scatti condivisi dalle due showgirl in questi giorni al mare hanno fatto sognare milioni di persone per la bellezza degli scorci immortalati e le loro pose statuarie a coronare i quadri ad olio della Penisola.

Costumi provocanti e sorrisi languidi per le due sorelle Rodriguez che, seppur con spiriti e umori diversi, si stanno divertendo in questo gironzolare per posti da cartolina mentre promuovono località da sogno.

Cambio di location per Cecilia Rodriguez, la foto in piscina toglie il fiato