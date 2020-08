La coppia composta da Adriano Celentano e Claudia Mori ha dato vita a tre figli, che inevitabilmente si sono sempre ritrovati sotto la luce dei riflettori

Se tuo padre è Adriano Celentano e tua madre Claudia Mori inevitabilmente ti ritroverai a dover fare i conti con la curiosità delle persone. Il “Molleggiato” e la moglie, insieme da più di 50 anni, hanno formato una famiglia composta da tre figli: due femmine e un maschio. Tutti e tre hanno trovato un posto nel mondo dello spettacolo.

Chi sono i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori

La figlia maggiore e probabilmente la più conosciuta dal pubblico è Rosita Celentano che ha intrapreso una carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Ha provato un paio di volte a sfondare nel mondo della musica, ma ha preferito dedicarsi ad altro. Nota per le sue numerose esperienze come conduttrice, compresa un’edizione del Festival di Sanremo, e attrice, ha anche una passione per la scrittura. Animalista, è sempre in prima linea quando si tratta di combattere le ingiustizie.

L’unico figlio maschio avuto dalla coppia, Giacomo Celentano, ha seguito fin da giovanissimo le orme del padre. La sua passione per la musica lo porta a soli 23 anni a pubblicare il primo progetto discografico “Dentro il bosco“. Negli anni successivi firmerà alcuni brani per Adriano come “Vento d’estate“. La sua principale vocazione sembra pero’ essere quella della religione, tanto da aver pensato di farsi frate per diverso tempo. Non ha mai fatto mistero di alcuni problemi affrontati, come quello della depressione, che l’hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia.

Neanche la terza figlia, Rosalinda Celentano, ha sempre avuto un rapporto idilliaco con i propri genitori, ai quali sembra essersi riavvicinata recentemente. Conosciuta per la sua carriera da cantante prima e da attrice poi, ha ricevuto alcuni premi per il suo talento. Vinse nel 1991 il Disco Verde al Festivalbar con il brano “Quanti treni“, tratto dall’unico album pubblicato a suo nome. A prevalere sarà pero’ la sua passione per la recitazione. Lavorerà anche con Mel Gibson nel film “La passione di Cristo” per la quale verrà nominata anche ai Nastri d’argento nel 2005. Di recente è stata inviata del programma televisivo “Storie italiane” ed è stata annunciata nel cast della prossima stagione di “Ballando con le stelle“.

