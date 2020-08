Coronavirus, il bollettino del 6 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto, ha reso noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha appena aggiornato i dati relativi all’epidemia da coronavirus in Italia. Stando ai numeri odierni, i casi di persone risultate positive al virus sono saliti a 249.204, ossia 401 unità in più di ieri. Ancora in aumento anche i soggetti attualmente positivi che ammontano a 12.694 (+48). Salgono anche i guariti: 201.323 in totale e 347 in più di ieri. Si aggrava il bilancio dei decessi con 6 vittime che portano il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza a 35.187.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata mercoledì 5 agosto

Stando ai dati del Ministero della Salute comunicati ieri, i casi di contagio erano saliti a 248.803. Di questi erano attualmente positivi 12.646 soggetti. Nessuna variazione, come già accaduto martedì, per quanto riguardava i ricoveri in terapia intensiva: 41 in totale. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza giungevano a 200.976. Il bilancio delle vittime nel nostro Paese saliva a 35.181.

Dei nuovi casi, 138 erano stati segnalati in Lombardia, regione maggiormente colpita dall’epidemia, dove martedì era stato segnalato un focolaio individuato all’interno di un’azienda agricola del Mantovano con 97 positivi.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata martedì 4 agosto

Nella giornata di martedì, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 248.419. In crescita ancora anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 12.482. Nessuna variazione per quanto riguardava i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 41 in totale. Le persone guarite erano 200.766,. I decessi in Italia erano saliti a 35.171.

Nelle note si leggeva che la Regione Basilicata aveva comunicato il trasferimento a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio), di 10 dei 49 soggetti positivi posti in isolamento domiciliare.

Covid-19, paura in Spagna e Francia: in aumento i numeri dell’epidemia

Sono stati 1.772 i casi di contagio registratisi nella giornata di ieri in Spagna. Numeri altissimi che attraverso un raffronto con il 4 agosto, consegnano un dato agghiacciante. Sarebbero, infatti, quasi 600 casi in più nell’arco di 24 ore. Inoltre, dal conteggio mancherebbero anche i numeri di due regioni che non hanno trasmesso i propri dati: la Castiglia-Mancia e i Paesi Baschi.

Per tale ragione la Svizzera, considerato il quadro della Spagna, ha stabilito che tutti coloro i quali provengono dal Paese iberico dovranno osservare una quarantena di 10 giorni. Da tale decisione, riportano i media locali e la redazione di Tgcom24, sono stati esclusi gli avventori di Canarie e Baleari.

L’andamento dell’epidemia in Spagna ha, altresì, condotto gli organizzatori del tanto atteso Mutua Madrid Open 2020 di tennis ad annullarlo. La decisione è giunta all’esito delle richieste avanzate da Antonio Zapatero Gaviria, vice consigliere della sanità della Comunità basca.

Coronavirus, il nuovo decreto ha un particolare interessante

L’Ansa ha pubblicato in esclusiva la bozza del nuovo decreto che dovrebbe essere a breve varato. Dalla lettura è emerso un dettaglio rilevante. Nel testo si leggerebbe infatti un emendamento a mezzo del quale sarebbe vietato istituire lockdown generalizzato ossia esteso “su tutto il territorio nazionale”.

Stando alle parole di alcuni esponenti politici, per farlo, qualora si presentasse la necessità, bisognerà fare ricorso ad un apposito decreto che modifichi quello in procinto di essere approvato.

Modena, matrimonio si trasforma in focolaio: 7 positivi

Un’occasione di festa si trasforma in un incubo per i suoi partecipanti. È quello che più di frequente stanno raccontando le cronache quando si parla di matrimoni e Covid.

L’ultimo caso si è registrato a Pavullo, in provincia di Modena. All’esito delle celebrazioni del lieto evento, sette invitati sono risultati positivi al Covid e per altre 200 disposti tamponi a tappeto. Questi sono i numeri di un bilancio provvisorio che potrebbe essere destinato ad aumentare. A rimanere coinvolti nella catena di contagio i membri di differenti famiglie. Il matrimonio si è svolto due settimane fa ed ora si attendono i risultati di tutti i test.

Vaccino Coronavirus | studiosi Usa individuano potenziale trattamento

Prosegue senza sosta la ricerca del vaccino anti-Covid. Al momento il progetto più promettente sembrerebbe quello che vede impegnate le menti dell’Università di Oxford con quelle di Pomezia. Ad esso si è appena affiancato un recentissimo studio Americano pubblicato su Science Translational Medicine che avrebbe sperimentato l’impiego di inibitori della proteasi in grado di sopire sia il mers-Cov che il Sars-Cov-2.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Vaccino Coronavirus | studiosi Usa individuano potenziale trattamento



Il coordinatore dello studio è il dottor K. C. Chang.

